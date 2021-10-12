Deoria News: दिल्ली-मुंबई की ट्रेनों में लंबी वेटिंग कंफर्म टिकट के लिए मशक्कत

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दो सितंबर के लिए बिहार संपर्क क्रांति के स्लीपर में वेटिंग 60 और वैशाली एक्सप्रेस में 56 तक पहुंची हुई दिखाई दी।दोनों ट्रेनों के थर्ड एसी में क्रमश: 16 और 25 तथा सेकेंड एसी में 11-11 वेटिंग रही। अवध असम एक्सप्रेस के स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी में बुकिंग बंद होने की स्थिति दिखाई दी।मुंबई रूट पर भी यात्रियों को राहत नहीं है। गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस में स्लीपर की वेटिंग 86, थर्ड एसी में 44 और सेकेंड एसी में 14 तक दिखाई दी। इससे तत्काल यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों के लिए कंफर्म टिकट का संकट बना हुआ है।स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि दिल्ली और मुंबई के लिए चलने वाली ट्रेनों में आमतौर पर यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है और लंबी वेटिंग की संभावना बनी रहती है।रक्षाबंधन के बाद बड़ी संख्या में यात्री वापस लौट रहे हैं, इसलिए इन दिनों भी ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है।