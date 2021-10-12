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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-19 के 17 नवंबर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024, 2025 और 2026 में दर्ज 47 मामलों में शराब बरामद की गई थी। मालखाने से शराब निकलवाकर नमूने सुरक्षित रखे गए। इसके बाद शेष शराब गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दी गई।नष्ट की गई शराब में 20 लीटर कच्ची शराब, 3809.9 लीटर देसी शराब, 1589 लीटर अंग्रेजी शराब और 19.5 लीटर बीयर शामिल थी। कार्रवाई एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देशन में हुई। इस दौरान न्यायालय के फौजदारी लिपिक अंजनी श्रीवास्तव, सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार और स्थानीय गवाह कृष्णा गौड़ व हरेंद्र यादव मौजूद रहे।