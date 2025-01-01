Deoria News: अविवक्ताओं ने किया बहिष्कार आंदोलन तेज करने की चेतावनी

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देवरिया। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का आंदोलन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने डीएम, एसडीएम और अतिरिक्त एसडीएम के न्यायालयों का बहिष्कार कर डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया।मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई। साथ ही, जिले की सभी तहसीलों के अधिवक्ताओं से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। धरने में वक्ताओं ने कहा कि मांगों के समाधान तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि इसे व्यापक बनाने के लिए जिलेभर के बार संघों को जोड़ा जाएगा।धरने में ज्ञानेश्वर मिश्र, मंत्री प्रीतम, जयप्रकाश मिश्र, परशुराम मिश्र, अजय उपाध्याय, मनोज सिंह, युगल किशोर तिवारी, उमेश मिश्र, चंद्रबली शुक्ल, ओमप्रकाश मिश्र आदि मौजूद रहे।सदर तहसील बार ने भी दिया समर्थन : सदर तहसील बार एसोसिएशन ने भी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के आंदोलन का समर्थन किया। अध्यक्ष युगल किशोर तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में कानून और न्याय के अनुरूप कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पत्रावलियों का बिना पर्याप्त साक्ष्य के निस्तारण या खारिज किया जा रहा है, जो न्याय के विपरीत है। इस दौरान मंत्री विजयसेन यादव और पूर्व अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र मौजूद रहे।