Deoria News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रवैये के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

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देवरिया। सदर तहसील बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने बुधवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट पर धारा 31/32 की पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किए जाने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा।अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रवैये से अधिवक्ताओं के साथ ही आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धारा 31/32 से संबंधित पत्रावलियों के निस्तारण में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने हो रही है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स बार एसोसिएशन की ओर से प्रस्तावित सात सूत्री मांगों का भी समर्थन किया। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा को पद से हटाकर नए अध्यक्ष के चयन की मांग उठाई। उनका कहना था कि मनन मिश्रा राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उस निर्णय को भी वापस लेने की मांग की, जिसमें न्यायिक कार्य के बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।उन्होंने इसे अधिवक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। इस अवसर पर अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी, मंत्री विजयसेन यादव, राकेश कुमार शाही, सामंत कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे।