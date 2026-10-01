फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Three pipelines found six feet underground; leak in the petrol pipeline.

Deoria News: छह फीट नीचे मिलीं तीन पाइपलाइन, पेट्रोल की लाइन में रिसाव

Thu, 01 Oct 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 01 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Three pipelines found six feet underground; leak in the petrol pipeline.
- देवरिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग के किनारे रिसाव का मामला
विज्ञापन

- केरोसिन और डीजल की पाइपलाइन भी सामने आई, तकनीकी टीम मरम्मत में जुटी
बैतालपुर (देवरिया)। देवरिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग के किनारे पेट्रोलियम पदार्थ के रिसाव की घटना में खुदाई के बाद भूमिगत पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क सामने आया है। करीब छह फीट गहराई में रेलवे ट्रैक पॉइंट से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) डिपो के अंदर तक जाने वाली तीन पाइपलाइन मिली हैं। इनमें एक से पेट्रोल, दूसरी से केरोसिन और तीसरी से डीजल डिपो के भीतर बने टैंकों तक पहुंचाया जाता है। जांच में पेट्रोल की पाइपलाइन में ही लीकेज मिलने के बाद अब तकनीकी टीम इसकी मरम्मत में जुटी है।



खुदाई के दौरान पाइपलाइन के आसपास लगातार पेट्रोल का रिसाव दिखाई देता रहा। गड्ढे में रिसकर जमा हो रहे पेट्रोल को मशीन के माध्यम से पाइप डालकर टैंकर में निकाला गया। इससे सुरक्षा को लेकर डिपो प्रशासन और अग्निशमन दल पूरे दिन सतर्क रहा। खुदाई के दौरान मिली तीन पाइपलाइन में केरोसिन वाली पाइपलाइन फिलहाल खाली पड़ी है।
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार केरोसिन की आपूर्ति अब बंद हो चुकी है। ऐसे में इस पाइपलाइन में वर्तमान समय में केरोसिन का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भूमिगत होने के कारण पाइपलाइन की स्थिति और सुरक्षा को लेकर भी निगरानी रखी जा रही है। तीसरी पाइपलाइन डीजल की है जिसके माध्यम से डिपो में बने संबंधित टैंकों तक डीजल पहुंचाया जाता है। तीनों पाइपलाइन एक ही स्थान से होकर डिपो परिसर की ओर जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेट्रोल वाली पाइपलाइन में रिसाव मिलने के बाद तकनीकी टीम उसके क्षतिग्रस्त हिस्से की जांच कर रही है। रिसाव का स्थान चिह्नित होने के बाद डिपो प्रशासन ने तकनीकी टीम को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। सेफ्टी ऑफिसर अतुल कुमार को जल्द से जल्द लीकेज की मरम्मत कराने और पाइपलाइन की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही गड्ढे को भरवाने के लिए कहा गया है। मौके पर अग्निशमन दल और बचाव टीम को तैनात रखा गया है। पेट्रोल ज्वलनशील होने के कारण आसपास किसी तरह की आग या चिंगारी की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है।

डिपो प्रशासन का कहना है कि तकनीकी जांच में रिसाव का वास्तविक कारण सामने आने के बाद आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। वहीं छह फीट नीचे एक साथ मिली तीन पाइपलाइन ने भूमिगत ईंधन आपूर्ति नेटवर्क की स्थिति को भी जांच के दायरे में ला दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed