Deoria News: 19 संविदा एएनएम ने दिया कार्य बहिष्कार का नोटिस

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- बोलीं, मांग पूरी होने तक काम पर नहीं लौटेंगीभागलपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर पर तैनात संविदा एएनएम ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। 19 एएनएम ने मंगलवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी के नाम डॉ. अविनाश मौर्य को पत्र सौंपकर एक अक्तूबर से लखनऊ में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना दी है।एएनएम ने पत्र में लिखा है कि मानदेय और सेवा संबंधी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के लिए कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होतीं, वे कार्य पर नहीं आएंगी। उन्होंने अधीक्षक से इस लड़ाई में सहयोग की अपील भी की है।संविदा एएनएम ने कहाकि अनुभव के आधार पर नियमित कर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। संविदा पर आयु सीमा समाप्त की जाए। समान कार्य का समान वेतन दिया जाए।कैशलेस उपचार सुविधा दी जाए। गृह जनपद में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। कार्य बहिष्कार से टीकाकरण, प्रसव सहायता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। पीएचसी प्रभारी डॉ. अविनाश कुमार मौर्य ने बताया कि सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। इस अवसर पर एएनएम शमा परवीन, सोनम यादव, मंजू प्रजापति, शिखा सिंह, जोहरा खातून, नीतू सिंह, रंजना, राखी सिंह, प्रियंका, रीभा देवी, इंद्रावती, श्वेता गुप्ता, साधना वर्मा, दीपमाला, सुमन, वंदना यादव आदि शामिल हैं।