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Deoria News: व्यापार बंधु की बैठक में उठा अतिक्रमण का मुद्दा

Fri, 06 Nov 2026 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 06 Nov 2026 12:08 AM IST
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Issue of encroachment raised at Vyapar Bandhu meeting
देवरिया। नगर पालिका के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में व्यापार बंधु समिति की बैठक हुई। इसमें शहर के बाजारों में अतिक्रमण की समस्या दूर करने के लिए दुकानों के सामने सड़क और फुटपाथ पर सामान रखने की सीमा निर्धारित करने के लिए मार्किंग कराने का सुझाव दिया गया। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी संजय तिवारी ने की।
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व्यापारियों ने कहा कि दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाने से आवागमन प्रभावित होता है। ऐसे में सभी बाजारों में मार्किंग कराकर दुकानदारों के लिए स्थान निर्धारित किया जाए, ताकि अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लग सके। संवाद
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