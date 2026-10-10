Deoria News: युवक से आईफोन छीना, दो पर प्राथमिकी

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मालवीय रोड निवासी अमन शरीफ के अनुसार, वह मालवीय रोड पर एक दुकान के सामने खड़े थे। तभी काले रंग की बाइक सवार दो युवक उनका आईफोन छीनकर सुभाष चौक की ओर भाग निकले। पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक सुशांत प्रताप सिंह को सौंपी है। सदर कोतवाल शशिभूषण राय ने बताया प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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देवरिया। शहर के मालवीय रोड पर दुकान के सामने खड़े युवक के हाथ से बाइक सवार दो युवक आईफोन छीनकर भाग गए। घटना 30 सितंबर की रात करीब 8:25 बजे की है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आठ अक्तूबर को दो अज्ञात युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।