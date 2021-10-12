Deoria News: ससुरालियों पर महिला से मारपीट का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 23 Sep 2026 12:17 AM IST
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बरियारपुर। थाना क्षेत्र की एक महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर घर में जबरन घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने बरियारपुर थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।
महिला के अनुसार, 21 सितंबर की शाम वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोग घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसका पति करीब दो सप्ताह पहले दुबई चला गया है। इसके बाद से वह बच्चों के साथ घर पर रह रही है। एसओ दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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महिला के अनुसार, 21 सितंबर की शाम वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोग घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसका पति करीब दो सप्ताह पहले दुबई चला गया है। इसके बाद से वह बच्चों के साथ घर पर रह रही है। एसओ दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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