Deoria News: निजी अस्पताल संचालक और जांच टीम के बीच नोकझोंक

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टीम ने शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े दस्तावेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूर्व में हुई विभागीय कार्रवाई के रिकॉर्ड भी देखे। कुछ दिन पहले गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में अस्पताल के एक हिस्से को सील किया गया था। शिकायत में सील से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर सील किए गए कमरे की स्थिति देखी और संबंधित तथ्यों को जांच में शामिल किया।जांच के दौरान संचालक द्वारा कार्रवाई का विरोध करने और अभद्र व्यवहार करने की बात सामने आई। टीम ने उपलब्ध अभिलेख और साक्ष्य संकलित किए।एसीएमओ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।इसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।