Deoria News: जीआरपी ने मोबाइल चोर को पकड़ा

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भटनी जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य मंगलवार को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भाटपाररानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाला एक आरोपी स्टेशन पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है। जीआरपी ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जीआरपी की पूछताछ में आरोपी की पहचान ओसामा निवासी कोल्हुई, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई। संवाद

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भटनी। जीआरपी ने मंगलवार को भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफाॅर्म संख्या दो से मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से दो चोरी के मोबाइल बरामद हुए। आरोपी सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला है। जीआरपी ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।