राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ: यूपी के इस गांव से नाता, भाई कॉलेज में अधिकारी तो बहन हैं जेएनयू में प्रोफेसर

सीईओ बनने के बाद क्या बोले- जितेंद्र मिश्रा

अपनी इस नई और पावन जिम्मेदारी पर खुशी जाहिर करते हुए जितेंद्र मिश्रा ने कहा, 'इतने सारे योग्य उम्मीदवारों में से मुझे इस पद के लिए चुना गया, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसे भगवान श्रीराम का आशीर्वाद मानता हूं। भारतीय वायुसेना में 43 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद, अब मुझे श्रीराम मंदिर और रामभक्तों की सेवा करने का यह पवित्र अवसर मिला है।'



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) ने यह भी कहा कि जैसा कि मैंने कहा, मैं सिलेक्शन कमिटी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और भगवान राम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस ज़िम्मेदारी के लिए चुना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इतनी क्षमता दें कि मैं इसे अच्छे से निभा सकूं।