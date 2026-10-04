Deoria News: बाढ़-बारिश ने बिगाड़ा स्वाद तोरई ने 600 रुपये किलो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 04 Oct 2026 12:27 AM IST
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देवरिया। सब्जियों के बढ़ते दाम ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बाढ़ और लगातार बारिश से स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद कीमतों में तेजी आई है।
जिउतिया के पारण पर मांग बढ़ने से तोरई के भाव ने तो महंगाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। बरहज में यह 400 और मगहरा बाजार में 600 रुपये किलो तक बिकी।
बाढ़ प्रभावित बरहज और भटनी क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है।
बची फसल भी बारिश की चपेट में आ गई। इसका सीधा असर बाजार की आवक पर पड़ा है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से लगभग सभी प्रमुख सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में आलू 20, परवल 80, नेनुआ 50, लौकी 50, करेला 60, बैंगन 50, हरी धनिया 150 और शिमला मिर्च 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है। सबसे अधिक परेशानी तोरई के भाव ने बढ़ाई है।
ग्राहक चुन्नू मिश्रा, उपेंद्र गुप्ता और आकाश कुशवाहा ने बताया कि जिउतिया से दो दिन पहले ही तोरई के दाम बढ़ने लगे थे। पर्व के दिन 400 से 600 रुपये किलो तक खरीदनी पड़ी। लोगों का कहना है कि सब्जियों के बढ़ते दाम से रोजमर्रा की रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
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जिउतिया के पारण पर मांग बढ़ने से तोरई के भाव ने तो महंगाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। बरहज में यह 400 और मगहरा बाजार में 600 रुपये किलो तक बिकी।
बाढ़ प्रभावित बरहज और भटनी क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है।
बची फसल भी बारिश की चपेट में आ गई। इसका सीधा असर बाजार की आवक पर पड़ा है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से लगभग सभी प्रमुख सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में आलू 20, परवल 80, नेनुआ 50, लौकी 50, करेला 60, बैंगन 50, हरी धनिया 150 और शिमला मिर्च 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है। सबसे अधिक परेशानी तोरई के भाव ने बढ़ाई है।
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ग्राहक चुन्नू मिश्रा, उपेंद्र गुप्ता और आकाश कुशवाहा ने बताया कि जिउतिया से दो दिन पहले ही तोरई के दाम बढ़ने लगे थे। पर्व के दिन 400 से 600 रुपये किलो तक खरीदनी पड़ी। लोगों का कहना है कि सब्जियों के बढ़ते दाम से रोजमर्रा की रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
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