Deoria News: छह नामजद समेत अज्ञात पर प्राथमिकी

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पुलिस ने इस मामले में आरोपी संदीप कुमार चौहान, कन्हैया चौहान, विजय चौहान, विकास चौहान, महेंद्र चौहान, मुकेश उर्फ लाल बाबू चौहान और कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक कुंदन कुमार पटेल को सौंपी है। संवाद

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देवरिया। कोतवाली पुलिस ने औरा चौरी रेलवे क्राॅसिंग के पास किशोर और उसके साथी पर हमला कर 24,500 रुपये छीनने के आरोप में छह नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों पर कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना 25 मई की है।