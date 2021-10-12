Deoria News: रास्ते के विवाद में मां-बेटियों पर हमला

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गौरा गांव निवासी बैसुन निशा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 अगस्त की शाम रास्ते के विवाद में पटीदार अब्दुल गनी उर्फ फन्नन, मुन्ना, जावेद, अरमान, राज, रुकसाना, शायदा, अजीबुन और तब्बुसूम ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें और उनकी बेटियों वसीमा व जसीमा को पीटा।आरोप है कि ईंट और रॉड से भी हमला किया गया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। एसओ अश्वनी प्रधान ने बताया कि तहरीर के आधार पर नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद