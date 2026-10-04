Deoria News: पिता ने पुलिस पर रुपये मागने का लगाया आरोप

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पिता ने बताया कि बृजपाल करीब 10 दिन पहले घर से निकला था। वह गाड़ी चलाता था और जहां माल मिलता था, वहां चला जाता था। इस बार वह गुवाहाटी गया था।

पुलिस का फोन बृजपाल की पत्नी के मोबाइल नंबर पर आया था। परिवार काफी दूर था, इसलिए उन्होंने तत्काल पहुंच पाने में असमर्थता जताई और कहा कि अगले दिन आएंगे। पिता का कहना है कि बृजपाल के खिलाफ इससे पहले कोई केस नहीं था। संवाद

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देवरिया। थाने की हवालात में बृजपाल की मौत की सूचना पर पिता कैलाश सिंह देवरिया आ रहे हैं। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि बेटे के पुलिस की हिरासत में होने की जानकारी शुक्रवार शाम करीब पांच बजे मिली। कैलाश सिंह के मुताबिक फोन पर बताया गया कि उनका बेटा थाने में बंद है। यदि उसे छुड़ाना चाहते हैं तो सुबह तक पैसे का इंतजाम कर लें।