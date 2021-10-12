Deoria News: अधिशासी अभियंता का एक दिन का वेतन रोका

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पर्यटन कार्यालय के निर्माण में देरी पर पर्यटन अधिकारी का भी एक दिन का वेतन रोका गया। अधिकारियों को बैठकों में समय पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

डीएम ने पर्यटन कार्यालय के निर्माण कार्य में लगातार लापरवाही सामने आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्यूरो

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देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित थे। उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।