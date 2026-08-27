Deoria News: पारिवारिक विवाद में बुजुर्ग को पीटा

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घटना के बाद सुरेंद्र प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़ित का उपचार पीएचसी भाटपाररानी में कराया गया। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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खामपार। स्थानीय गांव के भीसा टोला गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद (60) को पारिवारिक विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट में उनके सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं।