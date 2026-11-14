Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Double murder: Investigation intensifies; two women questioned

दोहरा हत्याकांड: जांच तेज दो महिलाओं से पूछताछ

Sat, 14 Nov 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 14 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Double murder: Investigation intensifies; two women questioned
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लार रोड। मईल थाना क्षेत्र के बढ़या हरदो के पास हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने दक्षिण ढाले के पास रह रहीं दो महिलाओं से पूछताछ की। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने मृतक वकील यादव और विनय यादव के परिजन को पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के बाद वकील यादव के परिजनो को छोड़ दिया गया, जबकि विनय यादव के कुछ परिजन और उनकी पत्नी के भाई से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई से क्षेत्र में हत्याकांड के पर्दाफाश लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
विज्ञापन

पुलिस पिछले एक सप्ताह से आसपास के गांवों के कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ के जरिये हत्या के कारणों और आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि दशहरा मेले से लौटते समय करजहां गांव निवासी वकील यादव और इटहुरा हजाम गांव निवासी विनय यादव पर रामजानकी मार्ग पर बढ़या हरदो के पास अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया था। इस वारदात में दोनों की मौत हो गई थी। वारदात के बाद एसपी सहित कई अधिकारियों ने वारदात स्थल का निरीक्षण कर जल्द पर्दाफाश का भरोसा दिलाया था।

वारदात के 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं कर सकी है। हालांकि, लगातार पूछताछ और संदिग्धों पर कार्रवाई से जल्द खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी रंजना सचान ने बताया कि संदेह के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने के लिए अन्य लोगों के साथ परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed