Deoria News: उग्रसेन सेतु की मरम्मत में आई तेजी

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बरहज। कपरवार स्थित राप्ती नदी के उग्रसेन सेतु पर मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। शुक्रवार को दूसरे और तीसरे स्लैब पर शटरिंग का काम पूरा कर लिया गया, जबकि चौथे और पांचवें स्लैब पर काम बाकी है। पुल बंद होने से छठ महापर्व पर घर लौट रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। एनएच 227ए के सहायक अभियंता सुमित सिंह ने बताया कि उग्रसेन सेतु पर दूसरे और तीसरे स्लैब पर ढलाई कर दी गई है। संवाद