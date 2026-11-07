Deoria News: मिठाई का रंग न खराब कर दे सेहत

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मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। टार्ट्राजीन का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है।भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की गाइडलाइन के अनुसार दूध, खोआ, पनीर और घी से बनी मिठाइयों में मिलावट और खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल चिंता का विषय है। त्योहार पर मांग बढ़ने के कारण जोखिम और बढ़ जाता है।खराब मिठाई को रंग या सजावट के सहारे ताजा दिखाकर बेचने की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। मिलावटखोर त्योहारों पर अपनी जेबें भरने के लिए खोआ से लेकर दूध और जलेबी, इमरती तक में मिलावट करते हैं।पनीर और छेने की मिठाई में दूध के विकल्प, स्टार्च या खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल की मिलावट की जाती है। देसी घी के लड्डू में वनस्पति घी या अन्य सस्ती वसा का इस्तेमाल किए जाने की संभावना रहती है।बूंदी और मोतीचूर के लड्डू में अधिक या गैर-अनुमत रंग और खराब तेल का इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। जलेबी और इमरती में गैर-अनुमत रंग और बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल का प्रयोग होता है। रंगीन बर्फी और पेड़े में कृत्रिम रंगों का नियम विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है।मिठाइयों में दूसरी धातु के वर्क का खतरा रहता है। दूध और रबड़ी में पानी, स्टार्च की मिलावट के साथ साफ-सफाई और सही तापमान पर भंडारण में लापरवाही से भी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।