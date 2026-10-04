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भाजपा सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा : पल्लवी

Sun, 04 Oct 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 04 Oct 2026 12:30 AM IST
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Democracy is being strangled under the BJP government: Pallavi
 कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करती डॉ. पल्लवी पटेल।
तरकुलवा। अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि सरकार चाह रही है कि इस देश में एक ही निरंकुश शासन चले, न विपक्षी दल रहें और न बाबा साहब का संविधान रहे। भाजपा सरकार में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 96 हजार प्राथमिक विद्यालयों पर ताला लगा दिया। किसान कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। चारों ओर बेरोजगारी, भूख, भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
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वह पथरदेवा विकास खंड के पगरा, बंजरिया में शनिवार को एक मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये देने, दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे वादे कहां गए।
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आज पूरा देश गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार है। अध्यक्षता डॉ. बलवंत सिंह एवं संचालन मान सिंह पटेल ने किया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष ब्रह्मा सिंह, विजय बहादुर सिंह, कमल पटेल, बच्चा सिंह, पार्वती चौहान आदि ने संबोधित किया।
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