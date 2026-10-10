Deoria News: मुख्यमंत्री को दी अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती

विज्ञापन

कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि बेइमानों से सतर्क रहना है। परिणाम तो पिछली बार ही बदल गया होता, बस थोड़ी सी चूक हुई। इस बार ऐसा नहीं होने देना। हर पीड़ित, अपमानित हमारे साथ है। 45 दिन बस अपने बूथ की वोटर लिस्ट को संभालना है।अखिलेश ने कहा कि चुनाव की घोषणा भले ही जनवरी में हो मगर त्योहार व खेती के दिनों को निकाल दें तो केवल 45 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने गांवों में स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकानें खोल दीं।