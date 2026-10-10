फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Chief Minister challenged to contest election from Ayodhya.

Deoria News: मुख्यमंत्री को दी अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती

Sat, 10 Oct 2026 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 10 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Chief Minister challenged to contest election from Ayodhya.
देवरिया। रक्सा गांव आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए करीने से सहेजा। कहा, देवरिया के लोग भी जुझारू हैं। यदि हर कार्यकर्ता ने सिर्फ अपने बूथ की वोटर लिस्ट संभाल ली तो प्रदेश में अगली सरकार सपा की ही बनेगी।
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि बेइमानों से सतर्क रहना है। परिणाम तो पिछली बार ही बदल गया होता, बस थोड़ी सी चूक हुई। इस बार ऐसा नहीं होने देना। हर पीड़ित, अपमानित हमारे साथ है। 45 दिन बस अपने बूथ की वोटर लिस्ट को संभालना है।
विज्ञापन

अखिलेश ने कहा कि चुनाव की घोषणा भले ही जनवरी में हो मगर त्योहार व खेती के दिनों को निकाल दें तो केवल 45 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने गांवों में स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकानें खोल दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed