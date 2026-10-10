Deoria News: मुख्यमंत्री को दी अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 10 Oct 2026 01:07 AM IST
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देवरिया। रक्सा गांव आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए करीने से सहेजा। कहा, देवरिया के लोग भी जुझारू हैं। यदि हर कार्यकर्ता ने सिर्फ अपने बूथ की वोटर लिस्ट संभाल ली तो प्रदेश में अगली सरकार सपा की ही बनेगी।
कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि बेइमानों से सतर्क रहना है। परिणाम तो पिछली बार ही बदल गया होता, बस थोड़ी सी चूक हुई। इस बार ऐसा नहीं होने देना। हर पीड़ित, अपमानित हमारे साथ है। 45 दिन बस अपने बूथ की वोटर लिस्ट को संभालना है।
अखिलेश ने कहा कि चुनाव की घोषणा भले ही जनवरी में हो मगर त्योहार व खेती के दिनों को निकाल दें तो केवल 45 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने गांवों में स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकानें खोल दीं।
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कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि बेइमानों से सतर्क रहना है। परिणाम तो पिछली बार ही बदल गया होता, बस थोड़ी सी चूक हुई। इस बार ऐसा नहीं होने देना। हर पीड़ित, अपमानित हमारे साथ है। 45 दिन बस अपने बूथ की वोटर लिस्ट को संभालना है।
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अखिलेश ने कहा कि चुनाव की घोषणा भले ही जनवरी में हो मगर त्योहार व खेती के दिनों को निकाल दें तो केवल 45 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने गांवों में स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकानें खोल दीं।
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