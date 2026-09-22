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Deoria News: हवालात का वीडियो बनाने के आरोपी का चालान

Tue, 22 Sep 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 22 Sep 2026 11:56 PM IST
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Charge sheet filed against accused for recording video inside the lock-up.
देवरिया। सलेमपुर कोतवाली की हवालात में पुलिस अभिरक्षा के दौरान वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल करने के आरोपी युवक का पुलिस ने मंगलवार को शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे छोड़ दिया गया।
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करीब एक माह पहले पुलिस अभिरक्षा में बंद एक युवक ने अपने साथी से हवालात के अंदर अपना वीडियो बनवाया था। जमानत के लिए तहसील जाते समय भी वीडियो बनाया गया। दोनों वीडियो को आपत्तिजनक शब्द लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया गया था।
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वायरल वीडियो में युवक हवालात के अंदर है। उसके सामने एक सिपाही असलहा लेकर पहरे पर खड़ा नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे।
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मामले की जानकारी होने पर सीओ गौरव सिंह ने गंभीरता से लेते हुए कोतवाल विनोद कुमार सिंह को जांच कर आरोपी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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