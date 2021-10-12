Deoria News: बोर्ड परीक्षा की तारीख तय, पाठ्यक्रम पूरा कराने में जुटे शिक्षक

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पांच फरवरी से प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षक अतिरिक्त समय देकर विद्यार्थियों की तैयारी में जुटे हैं। जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में अब तक 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम पूरा हुआ है। शेष 40 प्रतिशत को निर्धारित समय में पूरा कराने की चुनौती है। विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों औरराज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के चलते नियमित पढ़ाई प्रभावित हुई थी। भौतिकी विषय के प्रवक्ता गोविंद सिंह ने बताया कि कोर्स पूरा कराने के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।विज्ञान शिक्षक डीके मौर्य के अनुसार, शेष अध्यायों को प्राथमिकता से पढ़ाने के साथ विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है।