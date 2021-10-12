Deoria News: तहसील फीडर की ट्रॉली में ब्लास्ट छह घंटे बिजली गुल, लोग परेशान

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तहसील फीडर से गांधी चौक समेत नगर के एक दर्जन से अधिक वार्डों में बिजली आपूर्ति की जाती है। सोमवार रात करीब दस बजे अत्यधिक गर्म होने के बाद फीडर की ट्रॉली में अचानक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। इसके बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई।ब्लास्ट की सूचना पर विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फीडर की मरम्मत में जुट गए। देर रात तक कर्मचारियों ने काफी मशक्कत की। मरम्मत कार्य के दौरान तहसील फीडर के साथ ही अन्य फीडरों की बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई। करीब छह घंटे बाद रात दो बजे बिजली आपूर्ति सुचारू हो सकी। बिजली आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।जेई उमेश चंद्र ने बताया कि फीडर ब्लास्ट होने के चलते विद्युत आपूर्ति रात में कुछ घंटे के लिए बाधित रही थी। उसे ठीक कर दिया गया है, अब आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है।मदनपुर संवाद के अनुसार क्षेत्र के महेन और मदनपुर फीडर से सोमवार की शाम चार बजे अचानक बिजली गुल हो गई। जिससे दोनों फीडरों के करीब 100-125 गांवों के लोग अंधेरे में रहे। करीब 20 घंटे तक बिजली गायब रहने से लोगों में हाहाकार मच गया था। घरों के इलेक्ट्रानिक उपकरण डिस्चार्ज हो गए थे।मंगलवार को आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत महसूस की।सोमवार की शाम करीब चार बजे मदनपुर-माहीगंज के बीच मेन सप्लाई में तकनीकी खराबी आ जाने से बिजली अचानक गुल हो गई। लोगों का कहना है कि आपूर्ति बहाली के लिए कर्मचारी तकनीकी फाल्ट ढूंढने में जुट गये। लेकिन फाल्ट नहीं मिल पा रहा था। जिससे मदनपुर और महेन फीडर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी।लोगों ने घरों के बाहर और छतों पर किसी तरह रात व्यतीत किया। मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे जाकर आपूर्ति बहाल हो सकी।लोगों का कहना है कि पिछले करीब एक सप्ताह से बेतहाशा कटौती किया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है थकहार कर शाम को घर पहुंचने पर बिजली न होने के कारण रात में सकून की नींद नहीं मिल पा रही है।