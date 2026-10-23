फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Banking operations affected due to server failure

Deoria News: सर्वर फेल होने से बैंकिंग कार्य प्रभावित

Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Banking operations affected due to server failure
खुखुंदू। स्थानीय चौराहा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बृहस्पतिवार को सर्वर फेल होने से बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। सुबह से दोपहर तक लेन-देन नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। सर्वर चालू होने के बाद बैंककर्मियों ने लंबित कार्य निपटाए मगर शाम तक भीड़ लगी रही।
विज्ञापन

बैंक खुलते ही रुपये जमा करने, निकासी और एनईएफटी सहित अन्य कामों के लिए उपभोक्ता पहुंचे थे। सर्वर में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलने पर लोग कैश काउंटर से लेकर बाहर तक इंतजार करते रहे। दोपहर बाद सर्वर दुरुस्त होने पर लेन-देन शुरू हुआ। इसके बाद बैंककर्मी तेजी से उपभोक्ताओं के काम निपटाने में जुट गए।
विज्ञापन

शाखा प्रबंधक ललित पांडेय ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण सर्वर फेल हो गया था। उच्चाधिकारियों से संपर्क करने के बाद दोपहर में समस्या दूर हुई। इसके बाद बैंकिंग कार्य तेजी से निपटाए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed