Deoria News: किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 23 Oct 2026 12:13 AM IST
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तरकुलवा। महुआ पाटन बाजार गांव में किशोरी से छेड़खानी के बाद मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और कई अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पिता के मुताबिक, बुधवार की शाम खेत की ओर गई बेटी से गांव के कासिमुल ने छेड़खानी की। इसकी जानकारी पर किशोरी का बड़ा भाई विशाल आरोपी से पूछताछ करने पहुंचा तो विवाद बढ़ गया।
आरोप है कि आरोपियों ने परिजन से मारपीट की, दुकान और बाइक में तोड़फोड़ की। हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पिता के मुताबिक, बुधवार की शाम खेत की ओर गई बेटी से गांव के कासिमुल ने छेड़खानी की। इसकी जानकारी पर किशोरी का बड़ा भाई विशाल आरोपी से पूछताछ करने पहुंचा तो विवाद बढ़ गया।
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आरोप है कि आरोपियों ने परिजन से मारपीट की, दुकान और बाइक में तोड़फोड़ की। हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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