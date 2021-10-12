Deoria News: प्राथमिकी के बाद भी धमकी देने का आरोप

विज्ञापन



राजनारायण के अनुसार, छह अगस्त की घटना में तीन सितंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें जयप्रकाश गोंड, प्रमोद गोंड, रामप्रवेश, कैलाशी देवी, अभिषेक गोंड और पंकज गोंड नामजद हैं, जबकि 15 से 20 अज्ञात लोगों का भी जिक्र है। संवाद

विज्ञापन

देवरिया। शहर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर निवासी राजनारायण गोंड ने एसपी को शिकायती पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए घर के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।