फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Akhilesh Yadav Takes Dig They have Renamed the Airport, Now They will Sell It with name

देवरिया में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला: बोले- अभी नोएडा एयरपोर्ट का नाम बदला है, फिर नाम समेत बेच देंगे

Fri, 09 Oct 2026 05:25 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया
अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Fri, 09 Oct 2026 05:25 PM IST
सार

अखिलेश ने कहा कि हमने केदारेश्वर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। उसके पूरा होने पर अयोध्या जाने का संकल्प है। सनातन की परम्परा के अनुसार ब्राह्मण से मुहूर्त पूछकर अयोध्या जाएंगे।

विज्ञापन
Akhilesh Yadav Takes Dig They have Renamed the Airport, Now They will Sell It with name
अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देवरिया में सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन फेल हो चुका है। देश बेचने वाले के नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, कुछ दिन बाद उसे भी बेच दिया जाएगा।
विज्ञापन


अखिलेश यादव लार क्षेत्र के रक्सा गांव में पूर्व विधायक सुरेश यादव की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित है वही पीडीए है। दो महीने बाद चुनाव की घोषणा होनी है। इस बार परिणाम बदलेगा। यूपी में फिर समाजवादी सरकार बनेगी। सरकार नौकरी मांगने वालों को ई रिक्शा खरीदने की सलाह दे रही है। पता लगा है कि सबसे अधिक ई रिक्शा भाजपा के लोग खरीद रहे हैं।
विज्ञापन


अयोध्या शुभ मुहूर्त में जायेंगे
अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन की परम्परा के अनुसार ब्राह्मण से मुहूर्त पूछकर अयोध्या जाएंगे। हमने केदारेश्वर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। उसके पूरा होने पर अयोध्या जाने का संकल्प है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जनवरी में घोषित होगी चुनाव की तारीख
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि यूपी में चुनाव की तारीख जनवरी में घोषित होगी। त्योहार निकाल दें तो केवल 45-50 दिन शेष हैं। सभी कार्यकर्ता जुट जायें। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि भाजपा को अपना कार्यालय चुनाव आयोग के दफ्तर में ही खोल लेना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भाजपा कहती है, आयोग उतना ही करता है। कार्यकर्ता अपने बूथ की वोटर लिस्ट पर नजर रखें।


ओपी का खेल खत्म
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभार का नाम लिये बिना कहा कि ओपी का खेल भाजपा ने ही खत्म कर दिया है। एकरंगी बाबा ने उससे सोशल मीडिया पर दूसरे दलों के बारे में इतना लिखवा दिया कि हर तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब भाजपा उन्हें केवल दो सीट देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed