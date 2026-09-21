Deoria News: कृषि मंत्री ने पांच सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 12:23 AM IST
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बघौचघाट। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं पथरदेवा विधायक सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार की देर शाम विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती हैं।
उन्होंने कहा कि स्वीकृत सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरे कराए जाएंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक उनका लाभ मिल सके।
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उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती हैं।
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उन्होंने कहा कि स्वीकृत सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरे कराए जाएंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक उनका लाभ मिल सके।
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