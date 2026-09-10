Deoria News: जाम का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध

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देवरिया। जिला बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने नेहरू नगर में एक डॉक्टर के क्लीनिक के सामने सड़क पर वाहन खड़े होने से यातायात बाधित होने का आरोप लगाया है। पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्या के समाधान की मांग की गई। पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव ने कहा कि क्लीनिक के सामने सड़क पर वाहनों की कतार लगने से आवागमन प्रभावित होता है और लोगों से विवाद की स्थिति बनती है। संवाद