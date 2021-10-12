Deoria News: वीडियो वायरल करने का आरोप

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अगले दिन छात्रा ने इसकी जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य को दी, जिसपर दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। संवाद

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भटनी। एक युवती का पुराना वीडियो वायरल कर एक विद्यालय का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भटनी क्षेत्र के एक गांव की युवती करीब एक साल पहले स्कूल से घर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में दो युवकों ने उसे धमका कर एक विद्यालय को बदनाम करने के लिए वीडियो बनवा लिया।