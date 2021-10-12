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Deoria News: वीडियो वायरल करने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 01:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 01:02 AM IST
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Accused of making the video go viral
भटनी। एक युवती का पुराना वीडियो वायरल कर एक विद्यालय का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भटनी क्षेत्र के एक गांव की युवती करीब एक साल पहले स्कूल से घर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में दो युवकों ने उसे धमका कर एक विद्यालय को बदनाम करने के लिए वीडियो बनवा लिया।
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अगले दिन छात्रा ने इसकी जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य को दी, जिसपर दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। संवाद
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