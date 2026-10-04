Deoria News: लेखपालों की मांगों के समर्थन में भरी हुंकार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सदर तहसील में जिलाध्यक्ष दिवाकर झा के नेतृत्व में लेखपालों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से प्रारंभिक वेतनमान में 2800 ग्रेड पे की मांग लंबित है। वेतन विसंगति दूर करने के लिए शासन को भेजे प्रस्ताव पर भी निर्णय नहीं हुआ। चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, समय से डीपीसी कराने तथा 2024 की विभागीय परीक्षा के परिणाम और स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई।संघ ने आठ वर्षों से लंबित अंतरमंडलीय स्थानांतरण शुरू करने की मांग उठाई। लेखपालों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2700 कर्मचारी गृह जनपद से 400 से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं। इसके अलावा स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 500, मोटरसाइकिल भत्ता 1500 और विशेष भत्ता 1000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई।ज्ञापन में संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त करने, ग्राम सचिवालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट, फर्नीचर की व्यवस्था करने की मांग की गई।