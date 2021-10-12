Deoria News: चार हजार की आबादी पूरी रात डूबी रही अंधेरे में
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 22 Sep 2026 12:04 AM IST
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भाटपाररानी। चार हजार आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाले पुराने सेंट्रल बैंक के पास्र ट्रांसफाॅर्मर में रविवार को अचानक से खराबी आ गई। इससे सारी रात लोग अंधेरे में रहे। गर्मी व उमस के चलते रात करवटें बदलती हुई बीतीं। 24 घंटे बाद सोमवार को दोपहर में आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
नगर स्थित पुराने सेंट्रल बैंक के पास लगे ट्रांसफाॅर्मर में रविवार को दोपहर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इससे मालवीय रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, गुदरी बाजार, इंटर कॉलेज गेट और बापू रोड स्थित आसपास बिजली आपूर्ति ठप हो गई। देर रात तक खराबी दुरुस्त नहीं हो पाई।
इसके चलते नगर की चार हजार की आबादी पूरी रात अंधेरे में डूबी रही। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हुई। सुबह टंकी में पानी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर में जब खराबी ठीक हुई तब आपूर्ति बहाल हो पाई।
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जेई राकेश गुप्ता ने बताया कि ट्रांसफाॅर्मर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उसे ठीक कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
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नगर स्थित पुराने सेंट्रल बैंक के पास लगे ट्रांसफाॅर्मर में रविवार को दोपहर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इससे मालवीय रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, गुदरी बाजार, इंटर कॉलेज गेट और बापू रोड स्थित आसपास बिजली आपूर्ति ठप हो गई। देर रात तक खराबी दुरुस्त नहीं हो पाई।
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इसके चलते नगर की चार हजार की आबादी पूरी रात अंधेरे में डूबी रही। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हुई। सुबह टंकी में पानी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर में जब खराबी ठीक हुई तब आपूर्ति बहाल हो पाई।
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जेई राकेश गुप्ता ने बताया कि ट्रांसफाॅर्मर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उसे ठीक कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।