शिवपाल सिंह बोले: चंदा चोरी का पैसा भाजपा चुनाव में खर्च करेगी; परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का लगाया आरोप

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की चोरी का पैसा भाजपा चुनाव में खर्च करेगी। भाजपा सरकार में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 100 से अधिक पुलों का निर्माण कराया गया, लेकिन भाजपा सरकार में 14 साल बाद भी निर्माणाधीन मोहन सिंह सेतु का काम पूरा नहीं हो सका है।

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