Chitrakoot News: नाली बंद होने से महिलाएं पहुंचीं कलक्ट्रेट
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:38 PM IST
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चित्रकूट। राजापुर के नादिन कुर्मियान गांव में नाली का पानी रोकने से परेशान महिलाएं बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंचीं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव के धनराज, विकास, जीवन और सुदामा उनके घरों से निकला पानी नाली से नहीं निकलने दे रहे हैं। इससे घरों के सामने 15 दिनों से जलभराव है। जलभराव से मच्छर-कीट पनपने से संक्रामक बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिनों से राजापुर थाने के चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने नाली से पानी निकासी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। (संवाद)
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