Chitrakoot News: पंप हाउस में करंट लगने से युवक झुलसा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:02 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
पैलानी। जसपुरा थाना क्षेत्र के भाथा गांव निवासी ब्रजराज सिंह मंगलवार को भाथा पंप हाउस में करंट लगने से झुलस गए। ब्रजराज के भाई नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह भाथा में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। वह किसी काम से साइट पर गए थे। भाथा पानी की टंकी को लोड करना था, इसलिए उनके बड़े भाई ब्रजराज पंप हाउस चले गए। वहां स्टार्टर दबाते ही उन्हें करंट लग गया। नरेंद्र के अनुसार टेक्नीशियन सत्येंद्र ने तत्काल ईंट से तार हटाकर नीचे गिराए। ब्रजराज को करंट से अलग किया जा सका। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। (संवाद)
विज्ञापन