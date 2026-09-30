Chitrakoot News: 15 से 498 किमी नहरों की होगी सिल्ट सफाई

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चित्रकूट। रबी सीजन से पहले जिले की 104 नहरों की 498.154 किमी लंबाई में सिल्ट सफाई कराई जाएगी। बुधवार को डीएम पुलकित गर्ग ने अभियान को मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा। सफाई का काम 15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच कराया जाएगा। सिंचाई विभाग के अनुसार जिले में कुल 141 नहरें हैं, जिनकी लंबाई 628.886 किमी है। डीएम ने सफाई कार्य से पहले, दौरान और बाद में नोडल अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहर से निकली सिल्ट सर्विस रोड पर न डाली जाए और काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए। स्थानीय किसानों और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेने के निर्देश दिए गए। (संवाद)