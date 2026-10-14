फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Women cadets managed traffic.

Chitrakoot News: महिला कैडेट्स ने संभाला यातायात

Wed, 14 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Women cadets managed traffic.
फोटो 14 सीकेटीपी 23 धनुष चौराहा पर जागरुकता का संदेश देती महिला पु​लिस कर्मी। संवाद
चित्रकूट। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत बुधवार को धनुष चौराहा पर महिला सशक्तिकरण और यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। सीओ लाइन/यातायात करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व में एनसीसी की महिला कैडेट्स ने यातायात व्यवस्था संभाली। महिला थाना व कोतवाली कर्वी पुलिस के साथ कैडेट्स ने लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। साथ ही सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। सरकारी योजनाओं, हेल्पलाइन नंबरों और थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव और गुड टच-बैड टच के बारे में बताया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed