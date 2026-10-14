Chitrakoot News: महिला कैडेट्स ने संभाला यातायात

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चित्रकूट। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत बुधवार को धनुष चौराहा पर महिला सशक्तिकरण और यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। सीओ लाइन/यातायात करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व में एनसीसी की महिला कैडेट्स ने यातायात व्यवस्था संभाली। महिला थाना व कोतवाली कर्वी पुलिस के साथ कैडेट्स ने लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। साथ ही सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। सरकारी योजनाओं, हेल्पलाइन नंबरों और थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव और गुड टच-बैड टच के बारे में बताया गया।