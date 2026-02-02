Chitrakoot News: भ्रष्टाचार और बिजली समस्या पर सौंपा ज्ञापन
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:04 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:04 AM IST
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चित्रकूट। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और बिजली समस्या पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने बुधवार को प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष संजय कुमार गौतम ने बताया कि तहसील कर्वी की ग्राम पंचायत छेछरिहा खुर्द मजरा आनंदपुर में खड़ंजा निर्माण के नाम पर राशि निकाल ली गई, लेकिन काम नहीं हुआ। चिल्ला माफी गांव में डेढ़ माह से ट्रांसफार्मर खराब है। चेतावनी दी कि 15 दिन में समाधान न होने पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। महासचिव एडवोकेट श्रीपाल प्रजापति, देवशरण चौधरी, रामनाथ वर्मा, सोनू दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, रज्जू आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष संजय कुमार गौतम ने बताया कि तहसील कर्वी की ग्राम पंचायत छेछरिहा खुर्द मजरा आनंदपुर में खड़ंजा निर्माण के नाम पर राशि निकाल ली गई, लेकिन काम नहीं हुआ। चिल्ला माफी गांव में डेढ़ माह से ट्रांसफार्मर खराब है। चेतावनी दी कि 15 दिन में समाधान न होने पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। महासचिव एडवोकेट श्रीपाल प्रजापति, देवशरण चौधरी, रामनाथ वर्मा, सोनू दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, रज्जू आदि मौजूद रहे।
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