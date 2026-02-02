Chitrakoot News: अफसर लेना भूले एनओसी, कल्याण मंडपम लटका

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चित्रकूट धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहां के 100 से 300 मीटर के दायरे को एएसआई ने रेगुलेटेड जोन घोषित किया है। नियम के मुताबिक, इस दायरे में किसी भी पक्के निर्माण से पहले एएसआई से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन कार्यदायी संस्था ने इस सबसे जरूरी प्रक्रिया को ही नजरअंदाज कर दिया और सीधे निर्माण शुरू करा दिया।इसकी भनक लगते ही एएसआई के अधिकारियों ने पहले मौखिक तौर पर काम रोकने को कहा, लेकिन बात नहीं मानी गई। इसके बाद विभाग ने तीन बार लिखित नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को पूरी तरह से रुकवा दिया। तब से करीब आठ महीने से निर्माण बंद है। निर्माण स्थल पर सन्नाटा पसरा है।स्थानीय लोगों अजीत सिंह और जानकी सिंह का कहना है कि कल्याण मंडपम बनने से गरीब परिवारों को सस्ते दर पर शादी-विवाह के लिए स्थान मिलता। वहीं, कार्यदायी संस्था का दावा है कि पुरातत्व विभाग से अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और जल्द ही एनओसी मिल जाएगी, जिसके बाद काम में तेजी लाई जाएगी। इस प्रकरण में डीएम पुलकित गर्ग की फटकार के बाद अब कार्यदायी संस्था हरकत में आई है।