Chitrakoot News: बरदहा नदी का पानी घटा, रपटे पर खतरा बरकरार

विज्ञापन

इसके बावजूद राहगीर जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल रास्ता पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, बाढ़ का पानी तेजी से कम हुआ है। दोपहर बाद से पैदल और बाइक सवारों ने रपटे से आवागमन शुरू कर दिया।ग्रामीण राकेश कुमार और विकास ने बताया कि पानी कम होने से राहत मिली है लेकिन रपटे के ऊपर पानी बहने के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा कि पानी का बहाव कम होने तक सावधानी बरतने की जरूरत है। (संवाद)