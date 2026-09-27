Chitrakoot News: बरदहा नदी का पानी घटा, रपटे पर खतरा बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 27 Sep 2026 11:03 PM IST
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मानिकपुर(चित्रकूट)। बारिश थमने से पाठा क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की। बरदहा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा है। इससे चमरौहा रपटा पर पानी का दबाव घटा है। हालांकि, रपटे के ऊपर अभी भी पानी बह रहा है।
इसके बावजूद राहगीर जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल रास्ता पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, बाढ़ का पानी तेजी से कम हुआ है। दोपहर बाद से पैदल और बाइक सवारों ने रपटे से आवागमन शुरू कर दिया।
ग्रामीण राकेश कुमार और विकास ने बताया कि पानी कम होने से राहत मिली है लेकिन रपटे के ऊपर पानी बहने के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा कि पानी का बहाव कम होने तक सावधानी बरतने की जरूरत है। (संवाद)
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इसके बावजूद राहगीर जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल रास्ता पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, बाढ़ का पानी तेजी से कम हुआ है। दोपहर बाद से पैदल और बाइक सवारों ने रपटे से आवागमन शुरू कर दिया।
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ग्रामीण राकेश कुमार और विकास ने बताया कि पानी कम होने से राहत मिली है लेकिन रपटे के ऊपर पानी बहने के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा कि पानी का बहाव कम होने तक सावधानी बरतने की जरूरत है। (संवाद)
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