Chitrakoot News: निर्माणाधीन राम वन गमन मार्ग पर पुल के नीचे भरा पानी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:33 PM IST
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राजापुर (चित्रकूट)। अयोध्या से चित्रकूट तक निर्माणाधीन राम वन गमन मार्ग पर राजापुर से कमासिन जाने वाले पुल के नीचे बारिश का पानी भरा है। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। लंबे समय से जलभराव के कारण सड़क जर्जर होती जा रही।
नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 कालिंदी नगर से चिल्ली राकस, बेराऊर और रायपुर होते हुए गंगी तालाब तक जाने वाला मार्ग इन दिनों बदहाल है। इस मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा संपर्क न होने से समस्या और गंभीर हो गई है। स्थानीय ग्रामीण दयानंद चतुर्वेदी ने बताया कि यदि जल्द पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो सड़क पूरी तरह खराब हो जाएगी।
गंगी तालाब में नवरात्रि के बाद बड़ी संख्या में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर तालाब तक जाते हैं। ग्रामीण रामकृष्ण मिश्रा और राम नरेश ने मांग की है कि गंगी तालाब मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए, ताकि आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और विसर्जन के दौरान भी परेशानी न हो।
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एसडीएम पूजा गुप्ता ने बताया कि जल्द ही मौके का निरीक्षण कर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। नवरात्रि के बाद होने वाले विसर्जन को देखते हुए उससे पहले जलभराव और मार्ग की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।
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नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 कालिंदी नगर से चिल्ली राकस, बेराऊर और रायपुर होते हुए गंगी तालाब तक जाने वाला मार्ग इन दिनों बदहाल है। इस मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा संपर्क न होने से समस्या और गंभीर हो गई है। स्थानीय ग्रामीण दयानंद चतुर्वेदी ने बताया कि यदि जल्द पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो सड़क पूरी तरह खराब हो जाएगी।
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गंगी तालाब में नवरात्रि के बाद बड़ी संख्या में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर तालाब तक जाते हैं। ग्रामीण रामकृष्ण मिश्रा और राम नरेश ने मांग की है कि गंगी तालाब मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए, ताकि आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और विसर्जन के दौरान भी परेशानी न हो।
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एसडीएम पूजा गुप्ता ने बताया कि जल्द ही मौके का निरीक्षण कर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। नवरात्रि के बाद होने वाले विसर्जन को देखते हुए उससे पहले जलभराव और मार्ग की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।