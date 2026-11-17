Chitrakoot News: मामा रुको कह गले लगे बाइक सवार जेब से निकाल ले गए रुपये
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:15 PM IST
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चित्रकूट। कर्वी में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो युवकों ने समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष को अपना शिकार बना लिया। मामा रुको कहकर गले लगने के बहाने उसकी जेब से 5260 रुपये निकालकर बाइक सवार भाग गए। तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
तरौंहा गगन टोला वार्ड नंबर-3 निवासी राजकुमार उर्फ कल्लू गौतम समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने कर्वी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 5000 रुपये निकाले। इसके बाद जिला कचहरी में अपने ग्राहकों को अखबार बांटकर तहसील कर्वी की ओर जा रहे थे। जिला उपभोक्ता फोरम के पास इमली के पेड़ के समीप दो अज्ञात बाइक सवार आए। उन्होंने मामा रुको कहकर उन्हें रोका और लिपट गए। इसी दौरान जेब से 5260 रुपये निकालकर भाग गए।
तहसील पहुंचकर लेन-देन के लिए जेब में हाथ डाला तो रुपये गायब थे। बाद में पीड़ित ने कोतवाली में घटना की जानकारी दी। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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तरौंहा गगन टोला वार्ड नंबर-3 निवासी राजकुमार उर्फ कल्लू गौतम समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने कर्वी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 5000 रुपये निकाले। इसके बाद जिला कचहरी में अपने ग्राहकों को अखबार बांटकर तहसील कर्वी की ओर जा रहे थे। जिला उपभोक्ता फोरम के पास इमली के पेड़ के समीप दो अज्ञात बाइक सवार आए। उन्होंने मामा रुको कहकर उन्हें रोका और लिपट गए। इसी दौरान जेब से 5260 रुपये निकालकर भाग गए।
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तहसील पहुंचकर लेन-देन के लिए जेब में हाथ डाला तो रुपये गायब थे। बाद में पीड़ित ने कोतवाली में घटना की जानकारी दी। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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