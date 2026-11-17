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तरौंहा गगन टोला वार्ड नंबर-3 निवासी राजकुमार उर्फ कल्लू गौतम समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने कर्वी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 5000 रुपये निकाले। इसके बाद जिला कचहरी में अपने ग्राहकों को अखबार बांटकर तहसील कर्वी की ओर जा रहे थे। जिला उपभोक्ता फोरम के पास इमली के पेड़ के समीप दो अज्ञात बाइक सवार आए। उन्होंने मामा रुको कहकर उन्हें रोका और लिपट गए। इसी दौरान जेब से 5260 रुपये निकालकर भाग गए।तहसील पहुंचकर लेन-देन के लिए जेब में हाथ डाला तो रुपये गायब थे। बाद में पीड़ित ने कोतवाली में घटना की जानकारी दी। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।