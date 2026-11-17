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परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और यातायात विभाग के यातायात माह के तहत आयोजित कार्यक्रम में कलाकार कृष्ण गोपाल मिश्रा, टीएल सिंह, पप्पू सोनी, आराधना पटेल, अन्नू सोनी, अरुणा देवी व उमा ने लोकगीत प्रस्तुत किए। इसके जरिए हेलमेट लगाने, वाहन धीमी गति से चलाने और नियमों का पालन करने का संदेश दिया।आरटीओ राजीव कुमार ने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों के तहत ही वाहन चलाएं। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और बाइक में तीन सवारी न बैठाएं। पीटीओ दीप्ति ने कहा कि नशा करके वाहन न चलाएं, इससे दुर्घटनाएं होती हैं।