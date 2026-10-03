Chitrakoot News: पैमाइश के बाद पत्थर उखाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

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शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर यही दर्द लेकर फरियादी तहसीलों में पहुंचे। मानिकपुर तहसील में जब डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह कुर्सी पर बैठे तो शिकायतों का अंबार लग गया।डीएम ने रजिस्टर पलटा तो कई शिकायतें महीनों से लटकी मिलीं। मातहतों को फटकार लगाते हुए कहा कि पैमाइश के बाद खेत का पत्थर उखाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।राजापुर में एसडीएम पूजा साहू ने 39 फरियादियों की समस्याएं सुनीं जिनमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। यहां ट्रांसफार्मर जलने व पेयजल पाइप लाइन लीकेज की शिकायतें प्रमुख रहीं। तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी व नायब तहसीलदार अमित कुमार मौजूद रहे। कर्वी में एसडीएम अजय यादव ने सुनवाई की।केस एकसभापुरतरांव निवासी शंभूशरण ने बताया कि गांव की सड़क पर जलभराव व कीचड़ के कारण स्कूली बच्चों को आने-जाने में दिक्कत होती है। नांदी तौरा के रमेश कुमार, राजा आदि ने सड़क दुरुस्त कराने की मांग की। इस पर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए।केस दोतरौंहा गांव के रामचरन, रामसेवक, बलराज, संतोष आदि किसानों ने आरोप लगाया कि गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में राजस्व कर्मी बड़े किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नियमों के विपरीत चक काटे जा रहे हैं। जांच की मांग की।केस तीनराजापुर तहसील में कुचढार गांव की प्रधान प्रतिभा देवी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शिवनरेश, भैरों प्रसाद ने बताया कि गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है, जिससे गांव में अंधेरा है। कनकोटा मजरा उदघटा पुरवा निवासी जितेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक मार्ग पर कब्जे की शिकायत की।