Chitrakoot News: दम घुटने से हुई थी टेंट हाउस संचालक की मौत

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पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। अर्की निवासी राजकुमार ने बताया कि उसका बेटा शिव नरेश प्रजापति (27) मंगलवार रात करीब 10 बजे टेंट हाउस बंद कर घर में अपने भाई रामप्रताप के साथ बरामदे में सो गया था।इसके बाद सुबह चारपाई में न मिलने पर परिजनों ने गांव और रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा था। गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार दोपहर गांव के कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तभी सूखे नाले में सरपत और झाड़ियों के बीच अधजला शव पड़ा दिखाई दिया।परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान शिव नरेश के रूप में की। परिजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई और ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजन को समझा-बुझा कर कार्रवाई का भरोसा दिया था।इस दौरान करीब पांच घंटे तक अर्की-भदेहदू क्षेत्र का प्रमुख मार्ग जाम रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आग व दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। मामले में मोबाइल के जरिए पता लगाया जा रहा है।