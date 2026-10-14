Chitrakoot News: प्रयागराज की टीम ने देखा गुप्त गोदावरी गुफा का हाल

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टीम में शामिल प्रो. एचके पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक निरीक्षण के बाद विशेषज्ञों की टीम भेज गुफा की विस्तृत तकनीकी और भूगर्भीय विश्लेषण कराया जाएगा। चट्टानों की मजबूती, नमी, दरारों और जोखिम के बिंदुओं की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर गुफा को सुरक्षित खोलने या संरक्षण के लिए जरूरी कदम तय किए जाएंगे। वहीं अगस्त व सितंबर माह में हुई बारिश के बाद प्रशासन ने चट्टान खिसकने और हादसे की आशंका के चलते इसे 26 सितंबर को बंद किया गया था। वहीं अंकित सोनी का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। वैज्ञानिक रिपोर्ट आने तक कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा।कारोबार ठप, दुकानदार परेशानगुप्त गोदावरी गुफा के दर्शन करने रोजाना हजारों श्रद्धालु आते थे। गुफा ही यहां का मुख्य आकर्षण है। गुफा बंद होने से पर्यटकों की आमद कम हो गई है। स्थानीय दुकानदार राजेश का कहना है कि प्रसाद, फूल-माला, खिलौने और खानपान की दुकानों पर बिक्री बंद हो गई है। कारोबार प्रभावित हो रहा है।