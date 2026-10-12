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Chitrakoot News: पुलिस बुलाकर कमरे में बंधक मां को छुड़ाया

Mon, 12 Oct 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 12 Oct 2026 12:45 AM IST
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The police were called to rescue the mother who was held hostage in the room.
भौंरी (चित्रकूट)। रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 14 वर्षीय किशोर ने घर में बंधक बनाई गईं मां को पुलिस बुलाकर छुड़ाया है। महिला ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पिंटू द्विवेदी का आरोप है कि 10 अक्तूबर की दोपहर 12:15 बजे पति सालिक राम द्विवेदी ने घरेलू काम को लेकर गाली गलौज की। विरोध करने पर डंडे से पीटा और कमरे के अंदर बंद कर दिया।
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उनका रोना और चिल्लाना सुनकर 14 वर्षीय बेटे ने यूपी 112 में कॉल की। पीआरवी टीम ने महिला को आजाद कराया। आरोपी मौके पर नहीं मिला। पीड़िता के हल्की चोटें आई थीं। रैपुरा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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