Chitrakoot News: पुलिस बुलाकर कमरे में बंधक मां को छुड़ाया

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पिंटू द्विवेदी का आरोप है कि 10 अक्तूबर की दोपहर 12:15 बजे पति सालिक राम द्विवेदी ने घरेलू काम को लेकर गाली गलौज की। विरोध करने पर डंडे से पीटा और कमरे के अंदर बंद कर दिया। विज्ञापन

उनका रोना और चिल्लाना सुनकर 14 वर्षीय बेटे ने यूपी 112 में कॉल की। पीआरवी टीम ने महिला को आजाद कराया। आरोपी मौके पर नहीं मिला। पीड़िता के हल्की चोटें आई थीं। रैपुरा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पिंटू द्विवेदी का आरोप है कि 10 अक्तूबर की दोपहर 12:15 बजे पति सालिक राम द्विवेदी ने घरेलू काम को लेकर गाली गलौज की। विरोध करने पर डंडे से पीटा और कमरे के अंदर बंद कर दिया।उनका रोना और चिल्लाना सुनकर 14 वर्षीय बेटे ने यूपी 112 में कॉल की। पीआरवी टीम ने महिला को आजाद कराया। आरोपी मौके पर नहीं मिला। पीड़िता के हल्की चोटें आई थीं। रैपुरा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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भौंरी (चित्रकूट)। रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 14 वर्षीय किशोर ने घर में बंधक बनाई गईं मां को पुलिस बुलाकर छुड़ाया है। महिला ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।